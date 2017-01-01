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Organlarıyla üç kişiye umut oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:38
Organlarıyla üç kişiye umut oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, üç hastaya umut oldu.

İki hafta önce baş ağrısı şikayeti ile bir sağlık kurumuna başvuran 77 yaşındaki Abdullah Nas, beyin kanaması teşhisi ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Nas'ın bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Vefat eden hastanın yakınlarının yüce gönüllük gösterip, organ bağışını kabul ettiklerini aktaran Aslan şöyle dedi:

"Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek uygun olan hastaların tespit edilmesi için çalışma yaptık. Yapılan eşleştirmeler neticesinde vefat eden Nas'ın karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi, sol böbreği Elazığ Fırat Üniversitesi ve sağ böbreği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bekleyen hastalara uygun bulundu."

Organ bağışının önemine değinen Aslan, bir insanın hayatını kaybettiğini ama bu kişinin organlarıyla bugün 3 insanın yeniden yaşama tutunduğunu ifade etti.

Aslan, vefat ettikten sonra organların toprak olmaktansa yaşam umuduyla bekleyen insanlara hayat vermesi için vatandaşların organlarını bağışlamalarını istedi.

Vefat eden Nas'ın oğlu Hüseyin Nas ise organ bağışı kararlarına ilişkin şunları söyledi:

"Babamın beyin ölümü gerçekleştikten sonra bizim organ bağışıyla ilgili düşüncemizi sordular. Biz de aile bireyleriyle bir araya geldik ve organlarının bağışlanması konusunda ortak bir karar aldık ve organlarını bağışlamaya karar verdik. Bizim için önemli olan organların ihtiyacı olan insanlara ulaşmasıydı."

Nas'ın diğer oğlu Sait Nas ise babasının organlarının bir insana umut vermesinin bile kendilerini mutlu edeceğini söyledi.


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