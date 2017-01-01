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12. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:34
12. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp, Bilim ve Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen 12. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongreye, 17 üniversiteden 200 tıp fakültesi öğrencisiyle çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş, 12'ncisini düzenledikleri Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin konusunu "Bağımlılık çıkmazı" olarak belirlediklerini söyledi.

Günümüzde bağımlılığın dünyanın bir sorunu haline geldiğini belirten Gümüş, dünyada 200 binden fazla, Türkiye'de ise yaklaşık 300 kişinin bağımlılıkla ilişkili hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini aktardı.

Prof. Dr. Gümüş, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ülkemiz bağımlılık yapan maddelerin transferinde önemli bir rol oynamakta. Hatta kaçak yollardan Türk Ceza Kanunu'nda bunun karşılığı olmasına rağmen insanları felakete sürükleyen olaylarla ilgili faaliyet maalesef ki devam ediyor. Bu faaliyeti en aza indirmek ve bağımlılık hastalığına düşmüş olanları kurtarmak için yapılması gereken ve alınması gereken çok mesafe var." dedi.

- Sosyal medya bağımlılığı

Sadece uyuşturucu madde ve alkol gibi türlerin bağımlılığı dışında son dönemde sosyal medyanın da bağımlılık yaptığına işaret eden Bilal Gümüş, şunları kaydetti:

"İnsanları fakirleştiren, evleri maalesef otel odasından farklı olmayan, karşılıklı birbirlerine aşık olan insanların bir kafede buluşmasına rağmen sadece telefonlarıyla konuşturan bir sosyal medya bağımlılığı var. Bu bence öteki bağımlılıklardan çok felaket bir şey. İnsanlar sadece telefonlarıyla, bilgisayarıyla, tabletiyle konuşuyor. Bu insanı fakirleştiriyor."

Doktor adaylarına tavsiyelerde bulunan Gümüş, "Özellikle hekim olarak sizlere diyorum ki; 'Yarın hekimlik hayatınızda toplumda sağlığa yönelik şiddete maruz kalmamak için bilgisayar ekranına değil, hastanızın ve insanın yüzüne bakın'. Herkes, her saniye sosyal medyada 'ne yaptı, bilmem ne oldu' diye bakmaya kalkarsanız, bunun sonu gelmiyor ve karşılıklı diyalog kopuyor." diye konuştu.

MCBÜ Tıp, Bilim ve Sağlık Kulübü Başkanı stajyer doktor Büşra Yumak da bağımlılığı, modern dünyada giderek artan bir sorun olduğu için kongre konusu olarak seçtiklerini dile getirerek, "Artık günümüzde alkol, uyuşturucu ve sigara düşkünlüğü değil, hayatımızın her anlamında yayılan bir bağımlılık söz konusu. Biz de genç hekim arkadaşlarımız ve öğretim görevlilerince böylesi bilimsel bir ortamda bu konuya değinerek dikkati çekmek istedik." ifadelerini kullandı.

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