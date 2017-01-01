Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arkadaş oldukları iddia edilen grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayda göğsünden bıçakla yaralanan İsmail Gül (19), olay yerine gelen ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gül'ün, cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



