KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına bakarsanız aslında açıkça anayasa ihlali yapıyor. Bir taraftan hukuken açıkça anayasa ihlali yapıyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında bütün her tarafa göstermiş oluyor." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işık, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da Türkiye'nin önemli bir hükümet sistemi değişikliği için sandığa gittiğini belirterek, Türkiye'nin demokratik bir atmosferde ciddi bir kampanyaya sahne olduğunu söyledi.

Gerek bu değişikliği savunan, gerekse bu değişikliğin karşısında duran diğer siyasi parti ve grupların sonuna kadar özgürce fikirlerini ifade etme imkanı bulduğunu vurgulayan Bakan Işık, "Türkiye aslında demokratik olgunluğunu bir kez de bu halk oylaması vesilesiyle bütün dünyaya gösterdi. Halk oylamasında gerek evet çıkması için gerek hayır çıkması için herkes özgürce kampanyasını yürütme imkanı buldu. Dolayısıyla burada Türkiye demokratik olgunluğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Işık, her iki tarafında da bu kampanya süresince çok yoğun çalışmalar yaptığını işaret ederek, "Ama 16 Nisan'da sonuçta halkımız sandığa gitti ve tercihini ortaya koydu. 16 Nisan'da ortaya konulan tercih Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini onaylayan, yani 'Evet' yönünde bir tercihtir. Bu herkes için bağlayıcıdır. Demokrasilerde beşeri anlamdaki en büyük güç milli iradedir. Milletin iradesidir, milletir. Dolayısıyla herkesin bu noktada sonucu kabullenmesi ve ortaya konan millet iradesine saygı duyması gerek. Millet iradesini kabullenmemek, millet iradesini mahkemelere taşımak demokratik bir ülkede asla kabul edilebilecek bir durum değildir." diye konuştu.

- "Cumhuriyet Halk Partisi açıkça anayasa ihlali yapıyor."

Anayasanın 79. maddesi hatırlatan Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Anayasanın 79. maddesi çok açıktır, 'Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Bu kararlara yönelik herhangi bir merciye başvuruda bulunamaz' diyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına bakarsanız aslında açıkça anayasa ihlali yapıyor. Bir taraftan hukuken açıkça anayasa ihlali yapıyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında bütün her tarafa göstermiş oluyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, cesaretlendiren birtakım iç ve dış mihrakların olduğunu görüyoruz. Anayasanın bu kadar açık hükmü varken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde hareket etmesinin altındaki bana göre gerçek sebep, kendi iç tartışmalarını engellemek, kendi içlerinde genel başkanlarına yönelik oluşacak veya oluşan, alttan alttan oluşan tartışmayı kesmek niyetidir. Ancak bunu engellemenin başka yolları varken, millet iradesini tartışmaya açmak ve Türkiye'ye seçimlerin üzerine bir gölge düşürme gayreti içerisinde bulunmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey kazandırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, milletin ortaya koyduğu iradeye saygı duymak, bunu kabullenmek ve milletin mesajını en güzel şekilde okuyup, bir sonraki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bu açıdan Türkiye'ye yönelik algı operasyonları yapmaya çalışan birtakım güç merkezlerinin ekmeğine yağ sürecek hareketler içerisinde bulunmak Türkiye'de siyaset yapacak hiç kimse için doğru bir yol değil. Biz inanıyoruz ki Türkiye'de 16 Nisan'da ortaya çıkan irade bağlayıcıdır ve bu noktada herkes bu sonucu kabullenip, gereğini yerine getirmek durumundadır."

Bakan Işık, referandumdan önemli bir sonucun ortaya çıktığını belirterek, Türk halkının bütün seçimlerden çok net mesajlar verdiğini bildirdi.

- "16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bizim açımızdan gerçekten başarıdır"

Çıkan sonuçlar üzerinde yoğun bir şekilde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sonuçlar, millet mesajının ne olduğunu anlamak açısından üzerinde yoğun olarak kafa yormamız mesai harcamamızı gerektiren sonuçlardır. AK Parti olarak hamdolsun biz bu milletimizin mesajını en iyi şekilde değerlendirmenin bugüne kadar olduğu gibi bu halk oylamasında da gayreti içerisindeyiz. Bunu genel merkezimiz, yetkili kurullarımız en güzel şekilde değerlendireceklerdir, değerlendirmeye de başlamıştır. Bu açıdan önemli bir sonucun Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2019 yılına kadar önümüzde bir zaman var. Bu süreç içerisinde yeni sistemin bütün altyapısını en iyi şekilde hazırlamak görevimizdir. Bunu yaparken de mümkün olduğu ölçüde en geniş mutabakatı sağlama arzumuz var. İnşallah ümit ederiz ki sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi de bu konuda katkı verirler ve Türkiye bu sistem değişikliğini en geniş mutabakatla hayata geçirmiş olur. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bizim açımızdan gerçekten başarıdır. Türkiye'de bir halk oylamasının yapılması ve yüzde 51,4 oy oranıyla anayasa değişlik teklifinin kabul edilmesi tartışmasız bir başarıdır. Elbette bunun da verdiği mesajlar var, biraz önce ifade ettim. Bu mesajları hepimiz değerlendirmek durumundayız. Ancak ortaya çıkan sonuç, kesinlikle bir başarıdır. Türkiye büyük bir sistem değişikliği yapmıştır. Çok önemli bir sistem değişikliği yapmıştır. Türkiye'de çok uzun yıllar tartışılan ama halk desteği anketlere göre hiçbir zaman yüzde 35'leri geçmeyen bir sistem değişikliğini halk yüzde 51,4'le yapmıştır."

Bakan Işık, Kocaeli'de halk desteğinin yüzde 56,7'ye çıkmış olması son derece önemli bir başarı olduğunu aktararak, "Biz Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının yüzde 5,3 üzerine çıktık. Bu Kocaeli'nin aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisinin ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveninin ve desteğinin de bir göstergesidir. Elbette bu başarıyı sadece AK Parti elde etmiştir demek büyük bir hata olur, büyük bir haksızlık olur. Bu başarıda Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Büyük Birlik Partisi'nin de bu noktada sivil toplum örgütlerinin de büyük katkısı vardır, onlara da gerçekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.







