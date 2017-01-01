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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta şehit asker için tören

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:29

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş (35) için tören düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Evli ve 1 çocuk babası Uğantaş'ın naaşı törenin ardından, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Törene Vali Ali İhsan Su, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde süren operasyonda, arazi tarama faaliyeti esnasında terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucunda Uğantaş, ağır yaralanmış, askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak, şehit düşmüştü.

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