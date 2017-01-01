22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:34


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Giresunspor: Eser Altın, Cihan Can (Dk. 82 Isaac), Dimitriadis, Tomic (Dk. 54 Dilaver Güçlü), Volkan Okumak (Dk. 68 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Pereira (Dk. 59 İrfan Başaran), Azubuike, Murat Akça, Ahmet Aras (Dk. 77 Ayite), Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz (Dk. 67 Dialiba), Murat Yıldırım

Goller: Dk. 19 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 25 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Murat Yıldırım, Dk. 45 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Cihan Can (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında lider Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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