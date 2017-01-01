Ereğli'de tarım aracı devrildi: 9 yaralı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesine bağlı Esenyurt köyünden Serdaroğlu mevkisine giden tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle köy çıkışında yol kenarına devrildi.

Kazada, tarım aracında bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe ve Zonguldak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarım aracındakilerin, Serdaroğlu mevkisinde devrilen bir midibüsteki yaralananlara yardıma gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 FK 5259 plakalı midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmiş, kazada, 10 kişi ölmüş 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları belirlenmişti.



