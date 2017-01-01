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Otomobil devrilen minibüse çarptı: 4 yaralı

23 Nisan 2017 Pazar, 05:43
Otomobil devrilen minibüse çarptı: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin devrilen minibüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Saka (49) idaresindeki 16 FK 198 plakalı minibüs, Odunluk Mahallesi Odunluk Köprüsü'nde devrildi. Karşı yönden gelen Rahmi Sadık (38) yönetimindeki 41 R 9127 plakalı otomobil de duramayarak minibüse çarptı.

Minibüs sürücüsü Saka ile otomobildeki Suzan (28) ile çocukları Aslı (10) ve Ramazan Sadık (8) yaralandı.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, Saka'nın, yeni aldığı minibüsle evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından Dursun Saka'nın oğlu Mustafa Saka, olay yerine gelerek, babasının, minibüsü alması sonrası kalan 8 bin 500 lirayı koyduğu çantayı aradı. Aramalar sonucu bulunan çanta, polis ekiplerince Saka'ya teslim edildi.

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