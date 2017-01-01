23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da otomobilde erkek cesedi bulundu

23 Nisan 2017 Pazar, 10:50
Antalya'da otomobilde erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulundu.

Dün akşam saatlerinde aracıyla Yeşilova Mahallesi'nden Güzeloba Mahallesi yönüne giden Fahrettin U, Cırnık Köprüsü yakınındaki yolun kenarında 16 V 5285 plakalı otomobilin dörtlüleri açık şekilde beklediğini gördü.

Sabah saatlerinde de aynı yoldan işine giden Fahrettin U, aracın dörtlüleri açık şekilde beklemeyi sürdürdüğünü fark edince şüphelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Rıza U'ya ait olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Kız öğrencilerden duygulandıran kahramanlık şiirleri
YEREL

KIZ ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ
Kepezsporlu güreşçi Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

KEPEZSPORLU GÜREŞÇİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
YEREL

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Turkish Airlines Challenge golf turnuvası
YEREL

TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE GOLF TURNUVASI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Osmaniyespor 3. Lig'e çıktı
YEREL

OSMANİYESPOR 3. LİG'E ÇIKTI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Türkiye Motokros Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

ZEYTİNKÖY'DE 23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Antalyaspor'dan öğrencilere ziyaret
YEREL

ANTALYASPOR'DAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Özel çocuklar, çocuk bayramını kutladı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR, ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
1. Uluslararası Turizm Festivali
YEREL

1. ULUSLARARASI TURİZM FESTİVALİ
Antalya'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

ANTALYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Antalya'da yayla yolları kardan temizleniyor
YEREL

ANTALYA'DA YAYLA YOLLARI KARDAN TEMİZLENİYOR
Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİNE ÇEVRE HİZMET ÖDÜLÜ
Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi
YEREL

ULAŞIMDA TÜRK YILDIZLARI DÜZENLEMESİ
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!