23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'taki terör operasyonu

23 Nisan 2017 Pazar, 12:08
Şırnak'taki terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın Niğde'deki babaevinde yas var.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın (26) Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Yetkililer, baba Hasan ve anne Ayşe Apaydın'a acı haberi verdi.

Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Eve, Türk bayrağı asıldı.

Evli olan şehit Apaydın'ın 4 yaşında Hasan Bora, 1 yaşında Mustafa isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler, yoğun bakımda kalan arkadaşını unutmadı
YEREL

ÖĞRENCİLER, YOĞUN BAKIMDA KALAN ARKADAŞINI UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!