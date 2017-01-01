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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:08

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güven Sokak'taki restorana giden kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, pompalı tüfekle müşterilerden Şükrü Duran'a (40) ateş etti.

Duran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu sırada, restoranda bulunan Hüseyin Kandemir, saldırganın elinden silahı almaya çalışınca arbede çıktı.

Arbedede vurularak ağır yaralanan Kandemir, Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

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