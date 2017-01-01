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Damadın "zorlu" düğün maratonu

23 Nisan 2017 Pazar, 12:40

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında damada şaka yapan arkadaşları, damadı el arabasına bindirerek İznik Ultra Maratonu'nun finiş çizgisinden geçirdi.

İznik ilçesinde dünyaevine girmeye hazırlanan Nagihan ve Necmi Ersöz'ün gelin alma eğlencesinde, arkadaşlarının damada yaptıkları şakalarla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Damada adeta işkence yapan arkadaşları, gönüllerince eğlenirken İznik Ultra Maratonu yarışları için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler de şakaları meraklı gözlerle izledi.

Arkadaşları, önce kıyafetlerini yırttıkları Necmi Ersöz'e etek giydirdi ve başını tülbentle (yemeni) bağladı, damadın ayakkabılarını çıkartarak çiftetelli oynattı. Ardından gelin arabasının kontağını kapatan arkadaşları, gelin aracının üzerine oturup damada aracı iple çektirdi.

Daha sonra bal ve acı biberi karıştırıp damada yediren arkadaşları, bununla da yetinmeyip kirlenen çoraplarını leğende yıkattı, bol acılı yumurta yaptırarak bunu damada tattırdı.

Şakalara devam eden arkadaşları, damadın eline biberon verdikten sonra onu el arabasına bindirip gezdirmeye başladı. Arkadaşları tarafından İznik Ultra Maratonu yarış alanına getirilen damat Ersöz, yarış parkuruna sokularak el arabasıyla finiş çizgisinden geçirildi. Olaya tanık olanlar başta ne olduğunu anlayamasa da gerçek ortaya çıkınca damat için tempo tuttu.

Damat Necmi Ersöz'ün evinin önünde oyunlarını sürdüren arkadaşları, dünyaevine girecek genç çifte unutulmaz anılar yaşattı.

Olanları yerli ve yabancı yarışmacılar da ilgiyle izledi.


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