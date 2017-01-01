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Aydın'da kruvaziyer turizmi

23 Nisan 2017 Pazar, 12:51

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesine iki kruvaziyer gemiyle 4 bin 237 turist geldi.

Ege Ports Limanı’na yanaşan Malta Bayraklı Thomson Spirit ile Bahama Bayraklı Silver Cloud adlı kruvaziyer gemilerinden çoğunluğu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı 4 bin 237 turist indi.

Yaklaşık bin turist otobüslerle Meryemana ve Efes turuna çıkarken diğerleri ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı.

Ege Ports Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası limanının kruvaziyer turizmi açısından dünya çapında ilgi gördüğünü belirtti.

Bu yılki turizm sezonunda yaklaşık 300 bin turist beklediklerini ifade eden Güngör, "Kruvaziyer şirketleri Türkiye tur iptallerine rağmen Kuşadası Ege Ports Limanı, ülkeye gelecek olan toplam kruvaziyer seferlerinin yüzde 70'ini karşılayacak. Ülkemizin en önemli deniz hudut kapısı olan liman ülkemize giriş yapan yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edecektir." diye konuştu.

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