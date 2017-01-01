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ADIYAMAN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Adıyaman valiliği önünde bulunan Atatürk Büstüne Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya Çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından valilik bahçesindeki tören sona ererken gün içinde kutlamaların devam edeceği öğrenildi.







- Kilis

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda devam etti.

Buradaki programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Öğrencilerin koro halinde seslendirdiği şarkıların ardından "23 Nisan" konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Mili Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gaziantep

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.



Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program daha sonra Masal Parkı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.



Burada konuşan Vali Vekili Halil Uymaz, Türkiye'nin her köşesinde çocukların bu sabah mutlu ve sevinçli uyandığını söyledi.

- Malatya

Malatya'da kutlamalar, Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Buradaki törene katılan çocuklar, kortej eşliğinde törenin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Daha sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın makamına Vali Galip Demirel Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Azra Çöpatlamaz oturdu.

Çöpatlamaz, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Şu anda burada olmaktan mutluluk duyuyorum ve gayet gururluyum. Bugün temsil ettiğim bütün çocuklar adına bu özel günü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bizler bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak atalarımızın bizlere armağan ettiği kutsal değerleri çok çalışarak koruyacağız. Çünkü biz çocuklar istersek her şeyi başarabiliriz." dedi.

Çöpatlamaz, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan akıllı tahta takılmayan okullara tahtalarının takılmasını, ayrıca okullarındaki kütüphanenin Z kütüphane haline getirilmesi talimatını verdi.

Kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kutlamalara Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı.

- Kahramanmaraş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı. Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tuba Uzun, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaret ettikleri Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın makamını devraldı.

Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u arayarak, Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu'na Şehit Halis Demir köşesi yapılması talimatını verdi.

Daha sonra, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Mehmet Sarı, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerinin hazırladığı oyunlar sunuldu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve vatandaşlar katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın milli iradenin bayramı olduğunu ve doğru anlaşılıp, çocuklara anlatılması gerektiğini söyledi.

İstiklal Savaşı'nda çocukların da ebeveynleri gibi savaştığını belirten Tuna, "Biz aynı manzaraya 15 Temmuz'da milletçe tanıklık ederek adeta milli hafızamızı tazeledik. Nitekim İstiklal Marşımız da bu gerçeği dile getirmektedir." dedi.

İstiklal tehlikeye düştüğünde analar, babalar, dedeler, nineler ve çocukların vazifeye her zaman hazır olduğunu vurgulayan Tuna, Kurtuluş Savaşı sırasında ülkenin çeşitli bölgelerinde çarpışan çocuk kahramanların hayatlarından kesitler anlattı.

Konuşmaların ardından Halide Edip Zorlutuna İlk ve Ortakolu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Gösterilerde minik öğrencilerin barış için beyaz güvercin salıvermesi büyük beğeni topladı.

Etkinlik, öğrencilerin şiir okumasıyla son buldu.

Etkinliğe 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timiroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



