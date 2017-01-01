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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:27
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

BURSA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da törenler düzenlendi.

Heykel'de Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya anıta çelenk bıraktı. Yağmur nedeniyle Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'ndaki kutlamalar, Barış Manço Kültür Merkezi'ne alındı.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, törende yaptığı konuşmada, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Törende, Kafkas, Karadeniz ve Bursa yörelerinden halk oyunları gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Kutlamalarda Kosova'nın Prizren kentinden gelen Ki Lorenc Antoni Müzik Okulu ekibi de halk oyunları gösterisi sundu.

Öte yandan, Keles ilçesinde bayram dolayısıyla planlanan etkinlikler kaymakam vekili ve Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın talimatıyla havanın yağışlı olması nedeniyle 25 Nisan Salı gününe ertelendi.

- Eskişehir

Milli Zafer İlkokulu öğrencisi İrem Eyrek ve Özel Atayurt Ortaokulu öğrencisi Ege Erten sırayla Eskişehir Valisi Azmi Çelik'in makamına oturdu.

Koltuğa ilk oturan İrem Eyrek, ilkokullarda resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslere önem verilmesini ve bu dersleri branş öğretmenlerinin vermesini, çocuklar için park ve oyun alanlarının artırılmasını istedi.

Ege Erten ise tramvay hatlarının yaygınlaşmasını ve Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıkmasını diledi.

Vali Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra kutlamalar Vilayet Meydanı'ndaki törenle devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Havanın soğuk olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, Vali Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.

Törene, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Atatürk Öğretim Okulunda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Barbaros İlk Öğretim Okulu öğrencilerinden Ayberk Kaçar, '23 Nisan" isimli şiiri okudu.

Milli Eğitim Müdürü Özkan, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920 tarihinde bir milletin yeniden şahlandığını belirterek, "Bu tarih özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve tarihe yazıldığı bir gündür." dedi.

Resmi çelenk koyma törenine katılan CHP il örgütü törenin ardından alternatif çelenk koyma töreni düzenledi.

Çanakkale'deki kutlamalar kordon boyunda ve halk bahçesindeki çeşitli etkinliklerle devam edecek.

- Yalova

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekil Ali Tosun burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezinde halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla devam eden törende öğrenciler, şiirler okudu. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Vali Süleyman Elban, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden törenlerde İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı konuşmada, 23 Nisanın, Türk milletinin her türlü baskı, zulüm ve işgale karşı milli egemenliğini hakim kıldığı, milli varlığı yüceltme azim, karar ve heyecanını yüreğinde duyduğu gün olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okuması ve Osmangazi anaokulu halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamalarda Osmangazi Ortaokulu öğrencileri arasında ''çuvalla yürüme'', ''yumurta taşıma'' ve ''elma yeme'' yarışması düzenlendi.

Kutlamalar, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Kütahya

Kütahya'da hava muhalefeti nedeniyle Dumlupınar Spor Salonun'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin milletin geleceğine dair kararın verildiği tarih olduğunu söyledi.

Tören, düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları, jimnastik ve eğitsel oyun gösterilerinin ardından sona erdi.

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