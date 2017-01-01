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Suriyeli çocukların 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:46

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Gençlik Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kapılarını Suriyeli çocuklar için açtı.

Altınşehir Mahallesi'nde hizmet veren Gençlik Merkezinde "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım" projesi kapsamında Adıyamanlı 50 çocuk ile 50 Suriyeli çocuk bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkaran çocuklar, yüz boyama, sokak oyunlarının yanı sıra şarkılar söyledi.

Adıyaman Gençlik Merkezi, Gençlik Lideri Zuhal Altınsöz, AA muhabirine yaptığın açıklamada, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında 50 Suriyeli ve 50 Türk çocuğu ile 23 Nisan Çocuk Şenliği yaptıklarını belirtti.

Altınsöz, şunları kaydetti:

"Çeşitli sokak oyunları oynadık, yüz boyama etkinlikleri yaptık ve bu kapsamda hem çocukların sosyal uyumunu, entegrasyonunu sağlıyoruz Türk kardeşleri ile birlikte. Onların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz."

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