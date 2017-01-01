Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent 125. Yıl İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Öğrencilerin şiirler okuyup dans ve halk oyunları gösterileri sunduğu törende, öğrenciler tarafından çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından Türk bayrağı ve "Yurtta Barış Dünyada Barış" pankartı açması katılımcılarca alkışlandı.

Çocuklarını izlemeye gelen velilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte hem çocuklar hem de aileleri keyifli anlar yaşadı.

Kutlamalar, Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle son buldu.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kentteki atletizm yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği programda, "23 Nisan" konulu şiirler okundu.

Törende, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklar ilgi çekerken Kafkas Halk Oyunları ve Mahalli Halk Oyunları ekiplerinin halay gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile bazı il protokolü de Mahalli Halk Oyunları ekibinin halay gösterisine eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Her nesil sonrakine daha iyi bir Türkiye devretmekle mükelleftir. Kendi vatandaşları yanında bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut kaynağı olacak bir Türkiye'yi ancak bu şuurla inşa edebiliriz." dedi.

Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da Belediye Başkanlığı binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlamalarla sürdü.

Programda, ildeki çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik, Kafkas dansları ekibi ile yöresel halk oyunları ekiplerinin sergiledikleri oyunların ardından son buldu.

Programa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da, Erzurum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törenle devam etti.

Etkinlikte, öğrenciler şiirler okuyarak çeşitli gösteriler sundu.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Turan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Munzur Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hacer Kendir, burada yaptığı konuşmada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını söyledi.

Program, anaokulu öğrencilerinin dans gösterisi, müzik ve şiir dinletisi ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, 13 Şubat Spor Salonu'ndaki törenle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, buradaki konuşmasında, 23 Nisan'ın ülkeye, dünya çocuklarına barış, huzur, güven ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Programda, öğrencilerin hazırladığı çeşitli dans gösterileri sergilendi.

Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı kurumların müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'daki tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve öğrencilerin çelenk koymasıyla başladı.

Valilik önünde planlanan program, yağışlı hava sebebiyle Kazım Karabekir Spor Salonu'nda sürdürüldü.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda, öğrenciler şiir okuyarak çeşitli gösteriler sundu.

Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çocukları geleceğin teminatı olarak gördüğünü belirterek, "Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan'ı sevinç ve gururla kutluyoruz." dedi.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve diğer yetkililerin de katıldığı kutlamalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.



