23 Nisan'da şehit ailesini duygulandıran program

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Murat Ellik'in ailesi, oğullarını konu alan tiyatro gösterisini izledi.

Şehit özel harekat polisi Murat Ellik'in isminin verildiği okul tarafından Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Okulun anasınıfı öğrencilerinin sergiledikleri "7 Bölge Türkiyem" oyunuyla süren programda, Artvin, Erzurum, Kars ve İç Anadolu yörelerine ait halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Mehteran takımı ve şiir dinletisiyle süren programda, "Dünden Bugüne Milli İrade" konulu tiyatro gösterisi sırasında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Murat Ellik'in ailesi duygulu anlar yaşadı.

Tiyatro gösterisinde sahne alan ve üzerinde asker kıyafeti olan söz konusu okulun öğrencisi Mustafa Cumurcu'nun, "Ben Murat Ellik" demesi üzerine şehit Murat Ellik'in kendisi gibi polis memuru olan babası Osman Ellik ve annesi Züleyha Ellik, gözyaşlarına hakim olamadı. Aileyi, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu ve diğer protokol üyeleri teselli etti.

Cumurcu ve gösteriyi gerçekleştiren öğrenciler, programın sonunda Ellik ailesine çiçek verdi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 97 yıllık süreçte zaman zaman Meclisin iradesinin ortadan kaldırıldığını, milli iradenin kesintiye uğradığını ve siyasi iktidarların baskı altına alınmak istendiğini söyledi.

Bu girişimlerin son örneğinin 15 Temmuz gecesi hain kalkışmada yaşandığını belirten Yıldız, "Tıpkı istiklal mücadelesinde ve 23 Nisan 1920'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milleti, iradesini, demokrasiyi en güçlü şekilde muhafaza etmiştir. Birlik ve beraberliğe çokça ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yolumuzu açacak ve bizi yarınlara hazırlayacak olan demokrasi, sevgi, kardeşlik ve barıştır." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu'nun yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, öğretmen, öğrenci ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.