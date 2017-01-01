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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:48

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, nevruz kutlaması etkinliğinde terör propagandası yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, HDP Muğla İl Başkanlığınca Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Akkent pazar yerinde 21 Mart'ta gerçekleştirilen kutlamalarda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi K.T'nin terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, K.T'yi Muğla'da kaldığı evde gözaltına aldı.

K.T, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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