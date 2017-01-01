Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Bazı illerde etkili fırtına, binaların çatılarını uçurdu, devrilen ağaç ve yuvarlanan kaya 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu, çöken 2 katlı ahşap evin enkazında kalan bir kişi yaralandı.

Sivas'ta etkili olan fırtına, çok sayıda ev, iş yeri ve Sivas-Ankara karayolundaki fabrika binasının çatısını uçurdu. Saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçan çatılar, çok sayıda araca zarar verdi. Sivas Valiliği, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olunması, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

- Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde fırtınada, 3. Etap TOKİ Konutları'ndaki bazı binaların çatısını uçtu. Çatıdan kopan parçalar, bir otomobil ve markete zarar verdi. Market sahibi Vefa Bulut, daha önce de iki defa çatıların şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtuğunu söyledi. Yetkililerin bir an önce çatılarda gerekli çalışmayı yapmasını isteyen Bulut, iş yerindeki zararının karşılanmasını talep etti.

- Nevşehir

Nevşehir'de zaman zaman hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ragıp Üner Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu. Üç katlı binadan caddeye savrulan tahta parçaları, park halindeki bir araçta hasara neden oldu. İl genelinde etkili olan fırtına, bazı iş yeri tabelalarını yola savurdu, ağaç dallarını kırdı.

- Siirt

Siirt'te şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Öğretim Caddesi Yavuz Apartmanı, Kurtalan yolundaki KYK İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu ile Doğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AFAD ekipleriyle çatısı sökülen binalarda incelemede bulunduklarını belirterek, "Çatının uçtuğu sırada bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Hasar tespit çalışmasının ardından çatı, iş makineleri tarafından kaldırılacak. Biz gereken tedbirleri aldık, binanın arasından kontrollü bir şekilde çatıyı indireceğiz. Diğer çatılar da yine iş makineleri tarafından kaldırılacak." dedi.

- Erzurum ve Ardahan

Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Doğu Anadolu'da etkili olan ve özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, Ardahan merkezde bazı kamu kurumlarının ve binaların dış kaplamasına zarar verdi, çatıları uçurdu.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait bazı binalar ile Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının dış cephe kaplamasının büyük bir bölümünün rüzgar sebebiyle söküldüğü kentte, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ve öğleden sonra etkisini artırdığını belirtti. Özefe, zarar gören kamu kuruluşlarının onarılacağını ifade ederek, "Şükür şimdilik çok ciddi bir sorun yok. Zarar gören Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına zararın daha fazla büyümemesi için hemen müdahale edilecek. İnşallah sorun olmadan atlatılır." dedi.

Erzurum'da da bazı binaların çatıları uçtu, bazı aydınlatma direkleri ile ağaçlar devrildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçmasına, ağaç ve direk devrilmesine, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmasını istedi.

- Erzincan

Erzincan'da şiddetli rüzgar sebebiyle bazı binaların çatıları ile otomobillerde zarar oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, en fazla il merkezine bağlı Kavakyolu beldesinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle beldenin Terzibaba Mahallesi'ndeki 1. Etap TOKİ Konutları'nın bazılarının çatısı uçtu. Beldede TOKİ konutları dışındaki bazı binaların da çatılarının zarar görmesine yol açan rüzgar sırasında çatılardan düşen malzemeler, bazı otomobillerde de hasara yol açtı.

İtfaiye ekipleri hasar gören çatılarda tedbir alırken, sokaklara düşen malzemeleri de temizledi.



- Trabzon'da yuvarlanan kaya can aldı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, Çayırbaşı Mahallesi Topal Sokak'taki bazı ağaçlar devrildi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan yuvarlanan kaya parçası önce bir eve çarptı, ardından evin önündeki Hasan Topal (71) ile Hakkı Karakaş'a (57) isabet etti. Topal, olay yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Karakaş'a ise müdahale edildi. Topal'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, olay yerinde çalışma ve inceleme başlattı.

- Mersin devrilen ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Mersin'de hızı yer yer saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, rüzgardan devrilen ağacın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı. Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.

Merkez Akdeniz ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Rize'de 2 katlı ahşap ev çöktü

Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap evin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kömürcüler köyü Soğuksu Mahallesi'nde Kezban Aksu'ya ait 2 katlı ahşap ev fırtına nedeniyle çöktü. Bu sırada evde bulunan Aksu, hafif yaralandı. Aksu, köylülerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.