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Kutlu Doğum Haftası

23 Nisan 2017 Pazar, 17:07
Kutlu Doğum Haftası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da, Peygamber Sevdalıları Platformunca Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temalı program düzenlendi.

Kadı Osman Sokağı'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hazreti Peygamber için yazılan ilahilerin seslendirildiği programda, Kürtçe mevlidi şerif okundu. Okunan ilahilere eşlik eden vatandaşlar sık sık tekbir ve salavat getirdi.

Programda konuşan Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörü Mehmet Mustafa Kaya, Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in hayatın her safhasında insanlara örnek olduğunu belirten Kaya, "Bazı art niyetli insanlar bizim hevesimizi kırmaya çalışıyorlar ama unutmasınlar Peygamber'in izini bize unutturamazlar. Dünyada Müslüman coğrafyasında kan, gözyaşı ve acı var. Biz de bunun için bu yılki temamızı hak ve adalet olarak belirledik." diye konuştu.

Çocukların seslendirdiği ilahilerle devam eden program, dua ile son buldu.

- Malatya

Malatya'da da Peygamber Sevdalıları Platformu ve Hayrın Yolcuları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte mevlidi şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Hayrın Yolcuları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına konuşma yapan eğitimci Mesut Gezer, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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