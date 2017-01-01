Bursa Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı atletlerden erkeklerde Paul Kipkemoi Kipkorir, kadınlarda Esther Chesang Kakuri birinci sırayı aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden yarışın startını verdi.

Sporcular, Pınarbaşı Meydanı'nda son bulan 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için büyük bir mücadele sergiledi.

Toplam bin 100 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen koşuda, erkeklerde Kenyalı Paul Kipkemoi Kipkorir 48.02'lik derecesiyle birinci, vatandaşı Charles Kiplagat Korir 48.28'lik derecesiyle ikinci, Etiyopya'dan Getaye Fisseha Gelaw ise 48.35'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Esther Chesang Kakuri 51.35'lik derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Sofia Shemsu 51.57'lik derecesiyle ikinci, yine Etiyopyalı atlet Chaltu Dida Negasa 54.08'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, takdim etti. Yarışmada birincilere 2 bin, ikincilere bin 500, üçüncülere ise biner dolar para ödülü verildi.





- Halk koşusu





Profesyonel yarışın ardından yapılan ve Bursalıların büyük ilgi gösterdiği halk koşusuna, Mustafa Dündar da katıldı.

Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalıçarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren ve bin 600 kişinin katıldığı 4 kilometrelik halk koşusunda erkeklerde birinciliği Yusuf Usta, kadınlarda Dilek Özdemir elde etti.



