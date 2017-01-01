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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:43


Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kırklarelispor: Ozan, Davut, Saffet, Soner (Dk. 74 Enis), Ahmet, Barış, Özkan, Mert (Dk. 79 Celal), Osman, Salim (Dk. 63 Şahinali), Bahadır

Menemen Belediyespor: Amir, Mehmet, Efe, Mustafa, Mert (Dk. 46 Gökhan), Alberk, İbrahim, Murat (Dk. 83 Tayfun), Erman, Serkan (Dk. 73 Abdullah), Hikmet

Goller: Dk. 76 Barış (Penaltıdan) (Kırklarelispor), Dk. 90+3 Tayfun (Menemen Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hikmet, Dk. 49 İbrahim, Dk. 71 Erman, Dk. 90+4 Tayfun (Menemen Belediyespor), Dk. 69 Bahadır, Dk. 90+4 Ozan (Kırklarelispor)


KIRKLARELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor ile Menemen Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

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