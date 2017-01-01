Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Baran Eraslan
Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Kürşat Ergun, Turgay, Ali Kemal, Umut (Dk. 90+1 Mutlu), Onur (Dk. 88 Aydın), Erdi, Fatih, Uğur Işıkal (Dk. 80 Mehmet Gürkan), Gökhan, Burak
İstanbulspor: Umut, Oğuzhan, Yalçın, Onur Kolay (Dk. 84 Kubilay), Onur Ergün, Muhammed (Dk. 79 Emrah), Orhan, Mehmet Zeki, Yunus Emre (Dk. 89 Halil İbrahim), Zafer, İbrahim
Goller: Dk. 39 Muhammed (İstanbulspor), Dk. 62 Turgay (Kocaeli Birlikspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Turgay, Dk. 57 Onur, Dk. 90 Gökhan (Kocaeli Birlikspor)
KOCAELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.