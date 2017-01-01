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YALOVA (AA) - Yalova'da, "Yalova Belediyesi Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali" 3 ülkeden 200 katılımcıyla başladı.

Yalova Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan'dan gelen halk oyunları grupları katıldı.

Gruplar Gazipaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı. Gruptaki çocuklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Meydanda toplanan çocuklar ülkelerine ait müzikler eşliğinde halk dansları gösterisi sundu.

Burada konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 23 Nisan'ın Yalova'da ilk defa uluslararası bir şenlikle kutlandığını belirtti.

Bu yıl çeşitli sebeplerden dolayı bazı ülkelerin festivale katılmadığını dile getiren Salman, şöyle konuştu:

"Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, Yalova. Burada 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar, 29 Ekim'ler farklı kutlanır, farklı kutlanmalı. Bu yıl dünyada çocuklara tek armağan edilen bayram var o da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediyesi, Yalova'da ilk kez bir uluslar arası şenlikle kutlanıyor ama ne yazık ki ülkemizdeki o terör belasından dolayı 6 ülke davet etmiş olsak da bu sene sağ olsun 3'ü geldi. Bu sayıyı daha da artıracağız. Bize düşen önemli görev, çocuklarımıza egemenliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, demokrasi rejimini ve cumhuriyetin kazanımlarını doğru anlatmak. Ülkenin her zaman için kendi kendini yönetmeye, halkın kendi kendini yönetmesine bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de şiddetle ihtiyacı var."

Festivale katılan çocuklara, Türk bayrağı, Atatürk resminin olduğu balonlar verilerek ikramlarda bulunuldu.