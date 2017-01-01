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Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 18:29

Stat: Of ilçe

Hakemler: Alper Çetin, Fatih Pazı, Cankut Gönenç, Ömer Tolga Güldibi

Ofspor: Taylan, Fatih Kaan, Hamdi, Onur Ramazan, Emre, Niyazi (Dk. 75 Mustafa Emin), İsmail Can, Barış (Dk. 87 Muhammet), İdris, Arif, Talha

Büyükçekmece Tepecikspor: Ertuğrul, Caner, Semih, Gökhan, Cemal, Hüseyin (Dk.64 Rıdvan), Burak, Gökhan (Dk. 65 Hasan), Anıl, Semih (Dk. 34 Recep Onur), Soner

Goller: Dk.10 Onur Ramazan, Dk.65 Talha Aydemir, Dk. 76 Talha Aydemir (Ofspor), Dk.68 Gökhan Aydaş (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Hasan Erbey (Büyükçekmece Tepecikspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor 3-1 yendi. Büyükçekmece Tepecikspor bu sonuçla Spor Toto 3. Lig'e düştü.



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