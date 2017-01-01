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Siirt'te şiddetli rüzgar

23 Nisan 2017 Pazar, 14:44

SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Öğretim Caddesi Yavuz Apartmanı, Kurtalan yolundaki KYK İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu ile Doğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu.

Yavuz Apartmanı'nın uçan çatısı yandaki apartman ile arasında kaldı, yurdun çatısı ise bahçeye düştü. Uçan çatılar nedeniyle apartman, iş yeri ve yurtta maddi hasar meydana geldi.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ise hasarların oluştuğu bölgeye sevk edildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleriyle çatısı sökülen binalarda incelemede bulunduklarını belirtti.

Çatıların uçtuğu esnada kimsenin olmaması nedeniyle büyük bir facia atlatıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hasar tespit çalışmasının ardından çatı, iş makineleri tarafından kaldırılacak. Biz gereken tedbirleri aldık, binanın arasından kontrollü bir şekilde çatıyı indireceğiz. Diğer çatıları da yine iş makineleri tarafından kaldırılacak."

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