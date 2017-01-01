Basketbolda maçın ardından

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 69-59 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, Denmon'un olmayışı nedeniyle maçı kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Dedas, kısıtlı imkanlarla ciddi başarılar elde ettiklerini belirterek, "Takımımdan son derece memnunum. Bugün bizi sakatlıklar üzdü. Denmon'un olmayışı maçı kaybettirdi. Yoksa bizi kimse durduramaz. Denmon'un olmayışı büyük problem." diye konuştu.





- Beşiktaş Sompo Japan cephesi





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise rakiplerinin özellikle ligin ikinci yarısında çok formda olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Basketbol'u 59 sayıda tutmuş olmanın önemine değinen Sarıca, şöyle konuştu:

"Devre arasında ribaund üstünlüğünü kurarsak maçı kazanacağımızı konuştuk. Çok iyi gidiyoruz. İkinci yarı 12 maçın 11'ini kazanmışız. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Ligde ilk dördü garantilemiş durumdayız. Bundan dolayı takımımı kutluyorum. Takımımız devamlı kazanmaya aday bir görüntü veriyor."