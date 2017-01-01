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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da ormana giden kişinin kaybolması

23 Nisan 2017 Pazar, 20:13
Kastamonu'da ormana giden kişinin kaybolması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormana gitmek için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına, etkili kar yağışı sebebiyle ara verildi.

İbrahim köyünün Koçcuvaz Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım Özkan (82), dün ot toplayacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine Özkan'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin talebi üzerine Jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile köylüler, çevrede arama yaptı.

Ekipler, kar yağışının etkisini artırması üzerine çalışmalara ara verdi.

Arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.


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