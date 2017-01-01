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Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası

23 Nisan 2017 Pazar, 21:33
Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen şampiyonaya, 400'ü kadın bin sporcu katıldı.

Eleme usulüne göre yapılan şampiyonada müsabakalar, yıldız kadınlar, yıldız erkekler, genç erkekler, büyük erkekler, altı nokta erkekler, altı nokta kadınlar ve takımlar kategorilerinde oynandı.

TBBDF Başkanı Ahmet Recep Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük katılımın olduğu şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Tekcan, Türkiye'de her geçen gün ilginin arttığı boccenin okul sporları arasına girmesinden sonra Türkiye genelinde 30 bine yakın bocce oynayan çocuk olduğunu kaydetti.

İlk başlarda bocce oynayacak sporcu bulamazken şu anda malzeme ve saha bulamaz hale geldiklerine dikkati çeken Tekcan, "Şampiyona sonrası dereceye giren sporcular arasından milli takım aday kadrosunu seçeceğiz. Türkiye, bocce sporunda dünya klasmanında önemli bir yerde. Dünyada 180 ülke arasında ilk 16'nın içerisindeyiz. Bu kadar başarılı olduğumuz için Dünya Bocce Yönetim Kurulu'na üye seçildim." dedi.


- Bocce ata sporumuz


Boccenin her yaştan insanın rahatlıkla oynayabildiği bir spor dalı olduğuna vurgulayan Tekcan, "Bocce ata sporumuz. Balıkesir ve Çorum'da yapılan kazılar sonucu, milattan önce 5 bin yılında Anadolu'da bocce oynandığına dair bulgulara rastlandı. Bu bulgular, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde de sergileniyor. Bunun için bocceye genlerden gelen bir sevgi var." diye konuştu.

Şampiyona sonrası dereceye girenlere düzenlenen ödül töreni ile madalya verildi.

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

Yıldız kadınlar

1. Leyla Şahin (Ankara)

2. Özlenen Sayın (Aydın)

3. Gamze Özgün (Ankara)

3. Derya Gemsiz (Bursa)

Yıldız erkekler

1. Saim Gül

2. Huzeyfe Altuğ Kanık

3. Emre Doktur

3. Ömer Akçan

Genç erkekler

1. Sedat Süne

2. Cem Şimşek

3. Arda Erçetin

3. Hasan Dündar

Büyük erkekler

1. Engin Ulusoy

2. Musa Altun

3. İsmet Rasim

3. Semih Var

Altı nokta erkekler

1. İsmet Resul

2. Yılmaz Güzelocak

3. Kasım Yıldırım

3. Musa Altun

Altı nokta kadınlar

1. İnci Ece Öztürk

2. Sena Kaya

3. Gülçin Çelik

3. Serap Usta

Altı nokta gençler

1. Turan Işıkfener

2. Yiğit Akay

3. Yağız Kapsız

3. İzzet Çelegen

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