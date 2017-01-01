23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selimiye'de Miraç Kandili

23 Nisan 2017 Pazar, 22:27
Selimiye'de Miraç Kandili

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm ise verdiği vaazda, ibadetin ve namazın önemini anlattı.

İLGİLİ HABERLER
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor
YEREL

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER YAPILAMIYOR
Edirne Yahudilerinin Hatıraları adlı fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

EDİRNE YAHUDİLERİNİN HATIRALARI ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Büyük Sinagog'da &quot;Edirne Yahudileri'nin Hatıraları&quot; sergisi
YEREL

BÜYÜK SİNAGOG'DA "EDİRNE YAHUDİLERİ'NİN HATIRALARI" SERGİSİ

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 20 yaşında
YEREL

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ 20 YAŞINDA
Şifahanede senfonik mehter konseri
YEREL

ŞİFAHANEDE SENFONİK MEHTER KONSERİ
160'ncı yıllarını pilavla kutladılar
YEREL

160'NCI YILLARINI PİLAVLA KUTLADILAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Anadolu Ateşi Edirne'de sahne aldı
YEREL

ANADOLU ATEŞİ EDİRNE'DE SAHNE ALDI

Kalp hastalarına &quot;kaplıca tedavisi&quot; önerisi
YEREL

KALP HASTALARINA "KAPLICA TEDAVİSİ" ÖNERİSİ
Meriç ve Tunca'nın debisi yükseldi
YEREL

MERİÇ VE TUNCA'NIN DEBİSİ YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörüne kavuştu
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİYLE ENGELLİ ASANSÖRÜNE KAVUŞTU
Edirne Belediyesi ıslah çalışmalarına devam ediyor
YEREL

EDİRNE BELEDİYESİ ISLAH ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Edirne'de 26 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 26 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI

TÜ'den Batı Trakya temasları
YEREL

TÜ'DEN BATI TRAKYA TEMASLARI
TÜ'den Hasta Okulu Programı
YEREL

TÜ'DEN HASTA OKULU PROGRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...