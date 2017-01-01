Selimiye'de Miraç Kandili

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.



Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.



Selimiye Camisi'nde düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm ise verdiği vaazda, ibadetin ve namazın önemini anlattı.