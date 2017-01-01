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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kaybolan kadın yaylada bulundu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 01:49
Kaybolan kadın yaylada bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evinden ot toplamak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Muazzez Gürcan, ilçeye bağlı Davlumbaz Yaylası yakınlarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, kaldirik otu toplamak için Dokurcun Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 58 yaşındaki Gürcan, bir süre ormanlık alanda ilerledikten sonra yolunu kaybederek yaylaya kadar ilerledi. Aniden başlayan kar yağışı sonrası yaylada mahsur kalan Gürcan, açık bulduğu ahıra girerek sabahladı.

Gürcan'dan haber alamayan yakınları, ilçe jandarma ekiplerine haber verdi. Arama kurtarma çalışmalarına UMKE ve AFAD da katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Gürcan, sığındığı ahırda bulundu. Kurtarma ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gürcan, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Adem Kılıç, Dokurcun-Davlumbaz yaylası ile Kuloğlu Mahallesi arasındaki arama kurtarma çalışmaları sırasında araçların sesini duyan Gürcan'ın sığındığı yerden çıkarak kendilerinden yardım istediğini ve "Arabanızda yer varsa beni de evime götürün" dediğini aktardı.

Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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