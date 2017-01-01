24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:49

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Meriç ilçesinde Serem köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 2'si 9 şüpheli tespit etti. Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan ilk sorguda şüphelilerden 6'sının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi. Kaçaklar arasındaki bir kadının ise grupla ilişkisi araştırılıyor.

Zanlıların işlemleri sürüyor.



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