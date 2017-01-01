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Kocaeli'de kültür sanat

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:31

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25-30 Nisan'da 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı ve Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck"te, insan olmak, erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf kavramları üzerinden sorgulanıyor.

Oyun, 25 Nisan Salı günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Oyunda, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 25 Nisan Salı Günü saat 14.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'de SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de SDKM Büyük Sahne'de oynanacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."

- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

- "Soğan Gibi"

Taner Büyükarman'ın yazdığı, yönetmenliğini Bora Seçkin'in yaptığı "Soğan Gibi" adlı oyun, SDKM Büyük Sahne'de 27 Nisan Perşembe saat 20.00'de 28 Nisan Cuma saat 20.00'de ve 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de izleyiciyle buluşturulacak.

Oyunda, hayata dair bağlarını koparıp koparmama ikilemindeki insanların, tiyatro vasıtasıyla ayağa kalkma serüvenleri aktarılıyor.

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