GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muhammet Salih Çakır idaresindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araç ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.
Araçtaki Emine Çakır kaza yeri, eşi İsmail Çakır (50) ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sürücü ile 6 yaşındaki İsmail ve Salih Çakır yaralandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.