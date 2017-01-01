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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:06

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Salih Çakır idaresindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araç ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.

Araçtaki Emine Çakır kaza yeri, eşi İsmail Çakır (50) ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sürücü ile 6 yaşındaki İsmail ve Salih Çakır yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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