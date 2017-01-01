Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,25 liradan, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|23,25
|31,50
|Sığır eti
|HTS
|19,25
|30,00
|Kemiksiz et
|HTS
|31,99
|33,95
|Karkas et
|HTS
|21,50
|21,75
|Sucuk
|HTS
|33,00
|38,00
|Kırık buğday
|HTS
|0,83
|0,83
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili