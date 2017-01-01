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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:19

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,25 liradan, en yüksek 31,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana eti HTS 23,2531,50
Sığır etiHTS 19,2530,00
Kemiksiz et HTS31,9933,95
Karkas et HTS 21,50 21,75
SucukHTS33,00 38,00
Kırık buğdayHTS0,830,83


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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