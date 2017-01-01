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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur merkezli uyuşturucu operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:53

BURDUR (AA) - Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da 20 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 2'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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