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AGÜ'den öğrencilere ikinci transkript

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:07

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesince (AGÜ) öğrenciler mezun olurken, akademik gelişimlerinin yanı sıra iletişim becerileri, ekip çalışması ve sosyal becerilerinin yer aldığı ikinci bir transkript verilecek.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Non-Academic Transcript' (NAT) adı altında hazırlanacak transkript, öğrencilerin staj ve iş yaşamına referans olacak.

Türk ve dünya üniversitelerinde ilk kez uygulanacağı belirtilen NAT projesi, AGÜ Öğrenci Dekanlığı ve Gençlik Fabrikasınca, içinde öğrencilerin de yer aldığı bir ekip tarafından geliştirildi.

Proje kapsamında öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca katıldıkları sosyal aktiviteler, organizasyonlar, projeler, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri gibi aktiviteler gözlemlenecek ve oluşturulacak veritabanında bu bilgiler arşivlenecek.

Arşivlenen bilgilerden yararlanılarak, öğrencilerin yükseköğrenim sürecinde geliştirdiği temel yetkinliklerini, hangi etkinliklere katıldığını ve kazanımlarını gösteren, her öğrenci için ayrı içeriği olan özgün bir belge hazırlanacak.

Bu gözlemler sonucu, önceden belirlenen bazı kriterlere göre öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri ölçülecek, sonuçlar bu transkripte yer alacak.

Öğrenciler staj yaparken veya mezun olup iş yaşamına girerken, diplomaları ile sunacakları üniversite onaylı NAT, öğrencilerin kendilerine daha uygun bir iş bulmalarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hande Gürel, artık işverenlerin farklı becerilere sahip bireyler istediklerini, takım çalışması, iletişim becerileri, sosyal becerileri gelişmiş bireyleri tercih ettiklerini belirtti.

AGÜ Gençlik Fabrikası Gençlik Çalışanı ve Eurodesk Sorumlusu Aytaç Uzunlas ise öğrencilerin iş aramaktan ziyade 'Non-Academic Transcript' ile iş seçebilir hale geleceklerini vurguladı.

Bütün üniversitelerin öğrencilerini mezun ettiklerinde iş bulmalarını istediklerini ifade eden Uzunlas, şunları kaydetti:

"Biz öğrencilerimizin iş bulmasından ziyade onların iş seçmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizin iş aramaktan çok bu belgeyle iş seçebileceklerini düşünüyoruz. Çünkü bir iş ilanında göreceğiniz şeyler aranan yetkinlikler diye yazar. İş sektörü, yabancı dilde iletişim, takım oyununa uygunluk, çok kültürlü ortamlarda çalışma gibi özellikler arıyor. Biz öğrencilerimizi buna hazır hale getirmek istiyoruz."

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