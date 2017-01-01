İşitme engelli öğrencilere bayram sürprizi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Damla Topluluğu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Engelliler İlk/Ortaokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce başlatılan "Damla Projesi" kapsamında 5 ay önce kurulan Kırıkkale Üniversitesi Damla Topluluğu üyeleri, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan topluluk başkanı Sümeyye Sertkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında bugün topluluk olarak işitme engelliler okulunda etkinlik yaptıklarını söyledi.

Programa diğer illerden Damla Topluluğu üyelerinin de destek verdiğini ifade eden Sertkaya, "Damla Projesi 4 yıl önce başlamış sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında huzurevi, sevgi evi, rehabilitasyon merkezi ve engelli okullarında etkinlikler ile çevre ve mezarlık temizliği yapıyoruz. Kısacası iyilik neredeyse topluluktaki arkadaşlarımızla oradayız ve sürekli iyilik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İşitme engelli öğrencileri eğlendirmeye ve onların bayramını kutlamaya geldiklerini dile getiren Sertkaya, "Yumurta, sandalye, ip atlama, halat yarışları yaptık. Balonla birlik, beraberlik çalışması düzenledik. Öğrencilerimiz engelli olduğu için aktivitelere katılamayanları açtığımız stantlara yönlendirdik. Örneğin kuş yemliği standımız var. Öğrencilerimizle bu soğuk havada kuşların aç kalmaması için pet şişelerle kuş yemliği yaptık. Boyama, kartpostal, kulaklıkla dudak okuma etkinliği düzenledik. Burada çocukları eğlendirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, açılan stantlarda çeşitli boyama ve resim çalışması yaptı.



