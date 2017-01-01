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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Hatay'daki trafik kazası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:26
Hatay'daki trafik kazası

DÜZCE (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Adnan Öztürk (23), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza sonrası İskenderun ilçesindeki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi, ailesi tarafından alınarak karayoluyla baba evinin bulunduğu Düzce'nin Yığılca ilçesi Ahmetçiler Mahallesi'ne getirildi.

Helallik alındıktan sonra Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, baba evinin bahçesinde hazırlanan platforma konuldu. Burada İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından Öztürk'ün cenazesi, askeri törenle aynı mahalledeki ilçe mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında Öztürk'ün babası Recep ve annesi Duran Öztürk'ün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze törenine, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Yığılca Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Öztürk'ün mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana Mustafabeyli Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Öztürk'ün nişanlı olduğu ve yaz aylarında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

- Olay

Adana-İskenderun otoyolunda dün, aynı yönde ilerleyen uzman çavuş Adnan Öztürk (23) yönetimindeki 27 ZD 700 plakalı motosiklet ile Ahmet K. idaresindeki 33 VLH 29 plakalı hafif ticari aracın Denizciler Mahallesi mevkisinde çarpışması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenen Öztürk, daha sonra otoban bariyerlerinden yolun dışına savrularak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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