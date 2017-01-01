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Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:02

KONYA (AA) - Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında açılan fuarda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, seyir füzesi SOM, terör örgütlerine yönelik mağara ve sığınaklara karşı kullanılan nüfuz edici bomba ile MPT-76 milli piyade ve keskin nişancı tüfekleri sergileniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Ramada Otel'de düzenlenen "Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri"nde yaptığı konuşmada, üretimde ve ihracatta en iyisini yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Bir fazla istihdam oluşturmak, ülkeye bir kuruş fazla döviz getirmek ve refah seviyesini artırmak için çalıştıklarını aktaran Çelik, Bakanlığın ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin sayısının mutlaka artırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu konuda ciddi desteklerimiz var. Ar-Ge merkezlerinde çalışan üniversitelerin temel bilimlerinden mezun kardeşlerimizin iki yıllık maaşı bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yüzde 95'lere kadar varan vergi indirimleri var. Bunun için Konya’da da Ar-Ge merkezlerinin artmasında çok büyük yarar var." diye konuştu.

- "ATAK helikopterinin 20'incisi Konya'da teslim edildi"

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar da derneğin 170 imalatçı firmasıyla önemli bir sektörü temsil ettiğini vurguladı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, Türkiye'nin özgün ileri teknoloji üreten ve ihraç eden gücü olduğuna dikkati çeken Yaşar, şunları kaydetti:

"Tank yaptık, zırhlı araçlar, yüzer köprüler yaptık. ATAK helikopterinin 20'incisi Konya'da teslim edildi, Hürkuş’tan füzemizi attık, uydumuz yapılıyor. Bugün dünyada kendi insansız hava aracından kendi füzesini atan 5 ya da 6 ülkeden biriyiz. Sektörde şu anda kişi başı ciro 170 bin dolar. Bu, uluslararası anlamda çok güzel bir rakam. Bu başarı hepimizin."

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de Konya’nın savunma sanayi alanında gösterdiği başarının şehirde güzel şeyler yaşandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Konya'nın Türkiye’de özgül ağırlığı bulunan bir şehir olduğunu vurgulayan Tüfekçi, yüksek teknoloji ürün geliştirerek, tam bağımsızlık elde etmenin birinci öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

- Konya, savunma ve havacılık sanayi ihracatında ilk 5 şehir arasında

KSO Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın, Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında bulunduğuna işaret etti.

Kentte savunma sanayine yönelik üretim yapan 100'ün üzerinde firmanın 3 binin kişiyi istihdam ettiğini aktaran Kütükcü, "Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün şehrimizde üretiliyor. Konya, askeri silahların ve diğer silahların parçaları alanında İstanbul’un ardından Türkiye'nin en büyük üreticisi durumunda. Yine motorize tank ve diğer zırhlı araçları ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9'u ana sanayi olmak üzere 28 savunma sanayi firmasının stant açarak ürünlerini teşhir ettiği savunma sanayi sergisinin açılışı yapıldı.

İki gün sürecek zirvede açılan mini fuarda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, seyir füzesi SOM, terör örgütlerine yönelik mağara ve sığınaklara karşı kullanılan nüfuz edici bomba ile MPT-76 milli piyade tüfeği ve keskin nişancı tüfeği de sergileniyor.

Zirveye, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Valisi Yakup Canbolat ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

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