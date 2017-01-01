Yangını söndürmek için seferber oldular

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çukurca beldesinde yaşayan Hüseyin Beytar ve ailesi, dün yapılması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için okula gitti.

İki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden Beytar ailesinin komşuları durumu itfaiyeye haber verdi.

Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar yangını söndürmek için birer metre aralıklarla tek sıra halinde çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Bazı vatandaşlar da yanan evdeki eşyaları kurtarmaya çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarına Belde Belediye Başkanı İlyas Tosun da katıldı.

Belde belediyesi ile Domaniç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre binalara sıçramadan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.