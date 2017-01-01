Adil Öksüz’ün Baldızı "ByLock"tan tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen, tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Şen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı.
Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Şen, adliyeye sevk edildi
Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.