Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 33,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|27,00
|24,44
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|33,00
|31,58
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|24,00
|24,50
|24,43
|HMS
|Civil Peynir
|KG
|8,00
|13,00
|10,27
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|20,00
|22,00
|20,35
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,10
|14,00
|10,58
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,00
|21,50
|20,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahcil Satış