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Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:58
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan sağ bek oyuncusu Frantisek Rajtoral ile ilgili, "Rajtoral'da, 2008'den beri tükenmişlik sendromu dediğimiz henüz çaresi bulunmayan hastalık söz konusu." dedi.

Uygun, idman öncesinde Celal Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm spor camiasına başsağlığı dileyerek, üzücü bir olay yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantepspor olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden kırmızı-siyahlı çalıştırıcı,"Bu süreç içerisinde Rajtoral gibi çok değerli bir kardeşimizin ani ölümüyle sarsıldık. Böyle acı bir olayı yaşamak istemezdik. Çok özel, çalışmaktan gurur duyduğu, giydiği formayı layıkıyla taşıyabilen bir futbolcumu kaybettim." yorumunu yaptı.

Rajtoral'ın ölümüyle ilgili çok fazla spekülasyon oluştuğuna dikkati çeken Uygun, şöyle devam etti:

"Rajtoral'da, 2008'den beri tükenmişlik sendromu dediğimiz henüz çaresi bulunmayan hastalık söz konusu. Sanatçılarda ve sporcularda yaşandığında daha fazla gündeme geliniyor. Maalesef henüz bu hastalığın önüne geçilememiş. Hafta sonu maçtan döndüğümüzde çok mutluydu. Daha sonra futbolcu arkadaşlarıyla yemek yeyip evine gidiyor. Sonrasında ise acı haberi aldık."

Çek futbolcunun ölümüyle ilgili çıkan haberlerde borçlarıyla ilgili bazı ifadelerin yer aldığını hatırlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Bu tarz haberler, yıllarca Avrupa'da top oynamış, yüksek paralar kazanmış birisi üzerinden kulübümüzü yıpratmaya yönelik gibi duruyor. Kendisi, tükenmişlik sendromuyla ilgili ilaçlar kullanıyordu. Bu ilaçları hatta bitmiş, gümrükten bunları getirtiyormuş. Bu tarz insanların, söz konusu hastalığa bağlı olarak başvurdukları son çare, bizi üzdü. Herhangi başka bir nedeni, kavgası yoktu."


- Yarın tören düzenlenecek


Bu üzüntülü dönemlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Uygun, cuma günün oynanacak maçla ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığını, formanın hakkını vererek savaşacaklarını bildirdi.

Rajtoral'ın cenazesi için özel uçak tutulduğunu söyleyen Bülent Uygun, taraftarın da katılımıyla yarın yapılacak törenin ardından, Çek futbolcunun naaşının ülkesinde ailesine teslim edileceğini sözlerine ekledi.


- İdmandan notlar


Gaziantepspor, ligin 29. haftasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Celal Doğan Tesislerinde başladı.

Teknik direktör Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katılan sporcular, düz koşu yaptı. Daha sonra yenilenme hareketlerinin yapıldığı idman, yaklaşık yarım saat sürdü.

Futbolcuların üzgün olduğu gözlenen antrenmanı Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da izledi.

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