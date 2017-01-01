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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Birdal:

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:29
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Birdal:

BİTLİS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, "Bu iki feribot, eski feribotların yaklaşık 10 katı kapasiteye sahip. Hem daha çok yük taşıma açısından hem de sürat bakımından hızlı bir taşımacılık yapılacak." dedi.

Deniz Ticareti ve İç Sular Genel Müdürü Cemalettin Şevli ile Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Birdal'ı, Vali Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy karşıladı.

Tatvan Liman Başkanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Birdal, ardından Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğüne geçti.

Burada Türkiye'nin en büyük feribotlarının yapıldığı Tatvan iskelesindeki tersaneyi de gezen Birdal, Feribot İşletme Müdürü Ersin Darıcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin en büyük feribotlarını da inceleyen Birdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın birimlerine ait yerlerde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Birdal, yeni yapılan Türkiye'nin en büyük feribotunun yakında hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Var olan birtakım eksiklikler tamamlanacak. Diğer feribotumuz şu an havuzda. Bu iki feribot, eski feribotların yaklaşık 10 katı kapasiteye sahip. Hem daha çok yük taşıma açısından hem de sürat bakımından hızlı bir taşımacılık yapılacak. Van Gölü'nü daha etkin kullanma adına bu yatırımlar yapıldı. İnşallah bundan sonra demiryoluyla taşınan yüklerimiz ve tabi ki Van-Tatvan arasından seyahat edecek yolcularımız, bu gemileri kullanacak. Daha hızlı şekilde menzillerine ulaşacaklar. Denizin üzerinden feribotlarla trenleri geçirmek yük taşımacılığında büyük bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı Van Gölü'nde de kullanacağız."

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