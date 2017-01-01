Tunceli'de terör operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, 5'i kalaşnikof, biri M-1, biri de Belçika piyade tüfeği olmak üzere 7 uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ve şarjör ile 3 kilogram C-4 patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce bu çerçevede Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, çeşitli çap ve markalarda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir Belçika piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, 768 kalaşnikof fişeği, 277 HK-33 tüfeği mühimmatı, 269 biksi mühimmatı, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 tabanca mühimmatı, 3 kilogram C-4 patlayıcı, 100 fünye, 1 kanas şarjörü, 2 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 3 telsiz, 3 cep telefonu, bir silah üstü dürbün, 3 sırt çantası, 6 şemsiye, 2 akü, 2 adet 4'lü pil bloku, 2 jandarma kamuflajı, 2 hücum yeleği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı, diğerlerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edildiği kaydedildi.