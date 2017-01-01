Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'daki suikast girişimi davasında tanık olarak dinlenen Pilot Üsteğmen Serkan Çoban, darbeci askerleri taşıyan helikopterler Marmaris'e hareket etmeden önce ülkede darbe girişimi olduğunu, kendisinin uçuşa katılmayacağı anonsunu yaptığını ve bu anonsu helikopterlerde kulaklık takan tüm pilot ve teknisyenlerin duyduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Yarbay Bahattin Akgül, Pilot Yüzbaşı Hakan Yukarki ve İzmir Gaziemir 3. Kara Havacılık Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bağ'ın ardından, son olarak aynı askeri birlikte pilot olarak görev yapan Serkan Çoban ile uçuş teknisyeni Astsubay Yasin Sağkol tanık olarak dinlendi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonundaki duruşmada, Çoban ve Sağkol da İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Çoban, ifadesinde gece uçuşu olacağı emrini aldıktan sonra saat 21.30 sıralarında Gaziemir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına mesaiye geldiklerini ve eşyalarını aldıktan sonra helikoptere bindiklerini anlattı.

VIP uçuşların yaz aylarında çok sık olduğu için çıktıkları görevin de rutin olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Çoban, saat 22.10'da kalkış yaparak 3 helikopter olarak Çiğli’ye iniş yaptıklarını bildirdi.

Helikopterden inerken Whatsapp grup mesajlarına baktığını ve "TRT'de darbe bildirisi okunuyor" diye paylaşımlar gördüğünü belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Bize kanunsuz emir verildiğini anladım ve bölgeden uzaklaşmak için uygun bir anı gözlemeye başladım. Alay Komutanımız Albay Murat Dağlı helikopter pilotlarını görüşmek için yanına çağırdı. Brifing bittikten sonra birinci pilotum Hakan Yüzbaşı, Marmaris’teki bir otele gitmek üzere 4 helikopterin silahlı timlerle birlikte kalkış yapacağını ve bizim helikopterimizin boş olarak arkadan takip görevini icra edeceğini söyledi."

Çoban, ortada yazılı bir emir olmamasına rağmen silahlı timleri Marmaris'teki bir otele götürecek olmalarının ve Albay Dağlı'nın kendi birliğinden olmayan askerlerle toplantı yapmasının şüphelerini arttırdığını dile getirdi.

Diğer 3 helikopter kalkış yapmak üzereyken, birinci pilota söylemeden helikopterinin motorlarını susturduğunu aktaran Çoban, şunları ifade etti:

"Telsizden ülkede darbe olduğunu, uçmayacağımı ve helikopterimle de kimsenin uçamayacağını söyledim. Benim uçmak istemediğimi ve söylediklerimi kulaklık takan bütün pilotlar ve teknisyenler duydu. Birinci pilotum Hakan Yüzbaşı, telsizden Albay Dağlı'ya 'Serkan Çoban üsteğmen uçmuyor, emiriniz nedir?' diye sordu. Bunun üzerine Albay Dağlı, 'Bahattin Yarbay uçsun' emrini verdi. Helikopterden inip kaskımı çıkardım. Güvenebileceğim komutanlarımı arayarak durumu aktarırken, diğer helikopterler kalkış yaptı. Darbe girişimi olduğu haberlerini birinci pilotum ve teknisyenime söyledim. Onlar da fikrimi benimsediler ve helikopterle birliğimize (3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı) doğru hareket ettik."

İzmir Gaziemir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ulaşınca başkaları kullanmasın diye helikopterin bataryasını söküp, kapılarını kilitlediklerini vurgulayan Çoban, daha sonra silahlarını alarak sabaha kadar birliğin emniyeti sağladıklarını kaydetti.

- Uçuş teknisyeni Sağkol

3. Kara Havacılık Alay Komutanlığında helikopter teknisyeni olarak görev yapan Yasin Sağkol ise gece uçuşu yapılacağı emri gelince o saatte birliğine gittiğini, ancak görevin ne olduğunu bilmediğini bildirdi.

Alay Komutanı Albay Dağlı'nın cep telefonlarının kapatılması yönünde bir emri olduğunu öğrenince telefonunu kapattığını belirten Sağkol, Yarbay Bahattin Akgül'ün pilotluğunu yaptığı helikopterle Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gittiklerini söyledi.

Helikopterin uçuş hazırlığı sırasında motorlardan birinin arıza yaptığını anlatan Sağkol, diğer motorun da pilotlar tarafından kapatıldığını ifade etti. Sağkol, Yarbay Akgül'ün yanlarına gelen üniformalı kişilere helikopterin arıza yaptığını ve uçamayacaklarını söylediğini de aktardı.

Sağkol, kanunsuz bir şey olduğunu fark eden Akgül'ün emriyle Marmaris'e gitmeden birliklerine geri döndüklerini kaydetti.

Tanıklar Çoban ve Sağkol'un dinlenmesinin ardından duruşmaya, yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.