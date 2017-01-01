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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'teki FETÖ/PDY operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:25

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla salıverilirken 7'si mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken 3'ü yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te 19 Nisan Çarşamba Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerininde bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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