Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

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SAKARYA (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Sakarya, Karabük ve Bartın'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Yorgalar Mezarlığı Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşün ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

- Bartın

Bartın'da etkinlik kapsamında İmam Hatip Camisi’nde sabah namazı kılındı.

Cami çıkışında çorba ikramının ardından vatandaşlar ve öğrenciler ile askerler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

- Karabük

Karabük'te de etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Üniversite Mahallesi Sevgipınarı Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında çorba ikramının ardından katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Beşbinevler Mahallesi'nde bulunan şehitliğe yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çeti̇n, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale destanını anlatarak, bugün yapılan etkinliklerle o günleri yaşamaya çalıştıklarını söyledi.



